Loredana Lecciso torna sulla ‘scena del delitto’ | ricordate quando lasciò Albano in diretta?

Advertising

jelieberstears : RT @__Francesca14: Loredana Lecciso sei tu?? #gfvip - __Francesca14 : Loredana Lecciso sei tu?? #gfvip - creeestina : MA QUESTA È LOREDANA LECCISO #gfvip - PasqualeMarro : #LoredanaLecciso lascia Albano e conferma: “Colpa di Romina…” - zazoomblog : Loredana Lecciso lascia Albano: “colpa” di Romina la confessione - #Loredana #Lecciso #lascia #Albano: -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Lecciso

Romina Power ha parlato del suo rapporto con Albano Carrisi e ha ammesso che il loro feeling è uguale a quello di un tempo, "come se non ci fossimo mai lasciati". La cantante è stata ospite della ...La figlia di Albano enon smette mai di stupire con la sua bellezza ipnotica che accomuna i suoi scatti da infarto pubblicati sulla sua seguitissima pagina. 101 mila follower, il ...Ci riusciranno? E’ presto per dirlo, ma nel frattempo un nome piuttosto chiacchierato nelle ultime settimane ha detto no e si sta parlando di Loredana Lecciso, che al settimanale Nuovo Tv ha rotto il ...Impossibile pensare a una sua intervista senza parlare dell'amore della sua vita, il famosissimo cantante di Cellino San Marco. La storia tra i due è sbocciata in tenera età, davanti le telecamere, qu ...