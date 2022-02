Juventus, infortunio Chiellini: svelati i tempi di recupero, che stangata! (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami Il difensore della Juventus Chiellini potrebbe aver subito lesioni al polpaccio più gravi del previsto e dovrà rimanere fermo per diverse settimane. Questo significa che il capitano della Juventus Allegri… Leggi su goalnews (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami Il difensore dellapotrebbe aver subito lesioni al polpaccio più gravi del previsto e dovrà rimanere fermo per diverse settimane. Questo significa che il capitano dellaAllegri…

Advertising

GoalItalia : Il Verona perde sia Faraoni che Caprari per infortunio: niente Juventus ? #JuveVerona - calciomercatoit : #Juventus, esami per #Chiellini: possibile uno stop di una decina di giorni - FantaMasterApp : 'Juventus, infortunio Chiellini: svelati i tempi di recupero, che stangata!' - newsfresche : RT @RaiSport: ?? #Derby e #ChampionsLeague a rischio per #Chiellini Problema al polpaccio più serio del previsto per il difensore bianconer… - infoitsport : Juventus, pessimismo Chiellini: cosa filtra dopo l’infortunio -