Inter, stangata post derby (Di martedì 8 febbraio 2022) Oltre danno la beffa. L’Inter esce con le ossa rotta dal derby di Milano. Oltre alla sconfitta sportiva arriva anche la stangata del giudice sportivo. Un post derby di fuoco per i nerazzurri che, beffati dai cugini rossoneri, sono entrati nel caos. Dal presunto sputo di Lautaro Martinez alle parole di fuoco di Alessandro Bastoni. L’argentino è stato scagionato dalle immagini video, mentre nulla da fare per il centrale azzurro che dovrà così saltare la delicata trasferta con il Napoli. Ecco la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea: Alessandro Bastoni prenderà due giornate di squalifica e quindi salterà sia il Napoli che il Sassuolo. Al Maradona non ci sarà neanche Simone Inzaghi che riceverà una giornata di squalifica. Solo multa (15.000 euro) invece per Lautaro Martinez che quindi ... Leggi su zon (Di martedì 8 febbraio 2022) Oltre danno la beffa. L’esce con le ossa rotta daldi Milano. Oltre alla sconfitta sportiva arriva anche ladel giudice sportivo. Undi fuoco per i nerazzurri che, beffati dai cugini rossoneri, sono entrati nel caos. Dal presunto sputo di Lautaro Martinez alle parole di fuoco di Alessandro Bastoni. L’argentino è stato scagionato dalle immagini video, mentre nulla da fare per il centrale azzurro che dovrà così saltare la delicata trasferta con il Napoli. Ecco la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea: Alessandro Bastoni prenderà due giornate di squalifica e quindi salterà sia il Napoli che il Sassuolo. Al Maradona non ci sarà neanche Simone Inzaghi che riceverà una giornata di squalifica. Solo multa (15.000 euro) invece per Lautaro Martinez che quindi ...

Advertising

RobertoBalest11 : RT @internewsit: Serie A, Giudice Sportivo: tutti i provvedimenti, Inter stangata Milan no - - vivoperlinter : La decisione del Giudice Sportivo. #Inter - internewsit : Serie A, Giudice Sportivo: tutti i provvedimenti, Inter stangata Milan no - - PunditItalian : RT @tvdellosport: ??INTER, STANGATA PER IL POST DERBY Un turno di squalifica per Simone #Inzaghi e due per Alessandro Bastoni: l'#Inter pa… - MartaDj1 : RT @tvdellosport: ??INTER, STANGATA PER IL POST DERBY Un turno di squalifica per Simone #Inzaghi e due per Alessandro Bastoni: l'#Inter pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter stangata Serie A, giudice sportivo: stangata Inter, due giornate di squalifica e Bastoni e una a Inzaghi Stangata del giudice sportivo in casa Inter dopo gli strascichi polemici del derby. Tra gli squalificati nei provvedimenti dopo l'ultima giornata di Serie A compare Alessandro Bastoni: sono due le ...

Inter, non solo Lautaro: rischio squalifica per altri due! Ansia in casa Inter dopo il derby perso contro il Milan sabato scorso. Ben tre elementi nerazzurri rischiano la stangata dal giudice. L' Inter rischia di uscire decisamente ridimensionata dal derby di sabato scorso. Un match che era nelle mani dei nerazzurri, dominanti per tutto il primo tempo. Poi la reazione ...

Inter-Milan, pioggia di squalifiche: stangata sui campioni d’Italia C’era attesa in particolare per le decisioni riguardanti quanto successo nei concitati minuti finali di Inter-Milan e di Roma-Genoa. Inter, il derby costa caro: fermati Bastoni e Inzaghi, stop anche ...

GIUDICE SPORTIVO – Stangata per Bastoni e Simone Inzaghi. “Solo” ammenda per Lautaro Era attesa la sentenza per il post-derby Inter-Milan, per la rissa nel dopo gara, in vista anche della partita di sabato prossimo contro il Napoli. Per i nerazzurri due turni di squalifica al ...

del giudice sportivo in casadopo gli strascichi polemici del derby. Tra gli squalificati nei provvedimenti dopo l'ultima giornata di Serie A compare Alessandro Bastoni: sono due le ...Ansia in casadopo il derby perso contro il Milan sabato scorso. Ben tre elementi nerazzurri rischiano ladal giudice. L'rischia di uscire decisamente ridimensionata dal derby di sabato scorso. Un match che era nelle mani dei nerazzurri, dominanti per tutto il primo tempo. Poi la reazione ...C’era attesa in particolare per le decisioni riguardanti quanto successo nei concitati minuti finali di Inter-Milan e di Roma-Genoa. Inter, il derby costa caro: fermati Bastoni e Inzaghi, stop anche ...Era attesa la sentenza per il post-derby Inter-Milan, per la rissa nel dopo gara, in vista anche della partita di sabato prossimo contro il Napoli. Per i nerazzurri due turni di squalifica al ...