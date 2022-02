**Governo: capigruppo, 'Draghi il 2 marzo alla Camera per question time'** (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Calendarizzato per mercoledì 2 marzo alle 15 il premier question time con il presidente Draghi. E' quanto emerge dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Calendarizzato per mercoledì 2alle 15 il premiercon il presidente. E' quanto emerge dconferenza deidi Montecitorio.

Advertising

muntain80 : RT @Ingestibile79: L'abolizione del green pass, e non la sua semplice sospensione, non dovrebbe essere 'la linea espressa dai capigruppo',… - emiliobi : RT @giulianol: @AlbertoBagnai Al di là che anche io ti facevo meno peggio di così (il che contribuisce all'armonia delle sfere), l'abolizio… - emiliobolles : RT @giulianol: @AlbertoBagnai Al di là che anche io ti facevo meno peggio di così (il che contribuisce all'armonia delle sfere), l'abolizio… - AntigoneCris : RT @giulianol: @AlbertoBagnai Al di là che anche io ti facevo meno peggio di così (il che contribuisce all'armonia delle sfere), l'abolizio… - Annika593482531 : RT @Ingestibile79: L'abolizione del green pass, e non la sua semplice sospensione, non dovrebbe essere 'la linea espressa dai capigruppo',… -