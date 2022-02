Giuseppe Conte sulla sospensione e il terremoto 5 Stelle: “Singolare, nessuno se lo aspettava” (Di martedì 8 febbraio 2022) MoVimento 5 Stelle a leadership “congelata”: è questa la fotografia della situazione interna all’alveo pentastellato, poche ore dopo il terremoto politico innescato dal provvedimento con cui il Tribunale di Napoli ha disposto la sospensione dello statuto ratificato il 3 agosto scorso e la nomina di Giuseppe Conte a presidente. La replica del diretto interessato è arrivata a stretto giro, in un misto di stupore e fiducia. Giuseppe Conte “sospeso” da presidente 5 Stelle: leadership congelata e caos nel MoVimento Con la decisione dei giudici di sospendere lo statuto M5S ratificato sul finire della scorsa estate e la nomina di Conte al vertice (l’incarico di presidente era arrivato pochi giorni dopo, il 6 agosto 2021), il ruolo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 febbraio 2022) MoVimento 5a leadership “congelata”: è questa la fotografia della situazione interna all’alveo pentastellato, poche ore dopo ilpolitico innescato dal provvedimento con cui il Tribunale di Napoli ha disposto ladello statuto ratificato il 3 agosto scorso e la nomina dia presidente. La replica del diretto interessato è arrivata a stretto giro, in un misto di stupore e fiducia.“sospeso” da presidente 5: leadership congelata e caos nel MoVimento Con la decisione dei giudici di sospendere lo statuto M5S ratificato sul finire della scorsa estate e la nomina dial vertice (l’incarico di presidente era arrivato pochi giorni dopo, il 6 agosto 2021), il ruolo ...

