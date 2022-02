Fiorentina | Biraghi sui nuovi acquisti | 'Servirà loro un po' di tempo'

Advertising

sportli26181512 : Fiorentina, Biraghi dalle stelle alle stalle: dalla doppietta al Genoa ai 'malus' contro Cagliari e Lazio: Fiorenti… - rchechi72 : RT @Nicco40003686: Alle vedove di Vhlaovic, ai giornalisti come Bargellini, Tenerani e compagnia cantante vi inviterei a vedere L’intervist… - tuttoatalanta : Fiorentina, capitan Biraghi suona la carica: 'Grazie a mister Italiano se siamo così competitivi'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Biraghi: 'Dobbiamo continuare a crescere, Italiano ci ha dato tanto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Biraghi: 'Dobbiamo continuare a crescere, Italiano ci ha dato tanto' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Biraghi

Giovedì 10 febbraio alle 18 i viola saranno a Bergamo per il quarto di finale di Coppa Italia esuona la carica. Atalanta egiovedì si affronteranno per l'11ª volta in Coppa Italia ...Ai microfoni ufficiali del club, il capitano dellaCristianoha parlato con entusiasmo dell'arrivo di Italiano: 'Già da Moena si respirava un'aria differente rispetto agli ultimi anni, un entusiasmo nuovo. Di solito non è semplice ...La Fiorentina ha voglia di ripartire ... "Sono arrivati da poco però tutti e tre hanno già esordito con noi e si stanno ambientando - ha detto Cristiano Biraghi ai canali del club - Di sicuro servirà ...Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato: “Sono arrivati da poco, ma hanno già giocato tutti e tre. Si sono già ambientati, poi sicuramente gli ...