Facebook e le altre, sta scoppiando la bolla finanziaria delle big del tech? (Di martedì 8 febbraio 2022) Quando si vola troppo in alto, la caduta non può che essere fragorosa. Anche i mercati finanziari sono succubi di una banale legge della fisica. Ne sa qualcosa Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, che ha visto in una sola seduta, settimana scorsa, volatilizzarsi oltre 200 miliardi di dollari di capitalizzazione. E questo solo perché, per la prima volta nella sua Storia, gli utenti di Facebook hanno smesso di crescere. E quando il tuo valore di mercato è raddoppiato solo dall'inizio della pandemia, guadagnando ben oltre i 200 miliardi di dollari di valore, basta un refolo di vento a scuotere il miraggio della crescita infinita, per provocare la fuga dal titolo. Del resto il tema è proprio questo: fino a che punto in un mondo finito si può ipotizzare che le aziende crescano sempre e comunque, anno su anno, nei loro fatturati e utili? Il mantra ...

