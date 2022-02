Contagi Covid all’ingiù in tutto il Paese, a Bergamo quasi dimezzati in una settimana (Di martedì 8 febbraio 2022) La curva continua a scendere a ritmi abbastanza sostenuti. Che ormai questa ondata si stia sgonfiando, è palese, nonostante i numeri siano ancora molto alti, coi nuovi positivi che quotidianamente gravitano attorno a quota 100mila. A livello nazionale, negli ultimi sette giorni (1 / 7 febbraio) i Contagi certificati da tampone sono stati 675.782, in calo del 29% rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 952.468). Media giornaliera 96.540 (da 136.078). È in calo anche il tasso di positività ai tamponi molecolari, che negli ultimi sette giorni è stato il 18,02% (dal 23,11% di una settimana fa, con una variazione del -22%. Complessivamente, contando anche i tamponi antigenici, il tasso di positività medio è stato del 11,33% (era al 13,68%). I numeri del periodo ci dicono che i ricoveri ordinari sono stati ... Leggi su bergamonews (Di martedì 8 febbraio 2022) La curva continua a scendere a ritmi abbastanza sostenuti. Che ormai questa ondata si stia sgonfiando, è palese, nonostante i numeri siano ancora molto alti, coi nuovi positivi che quotidianamente gravitano attorno a quota 100mila. A livello nazionale, negli ultimi sette giorni (1 / 7 febbraio) icertificati da tampone sono stati 675.782, in calo del 29% rispetto allo stesso periodo dellascorsa (quando erano stati 952.468). Media giornaliera 96.540 (da 136.078). È in calo anche il tasso di positività ai tamponi molecolari, che negli ultimi sette giorni è stato il 18,02% (dal 23,11% di unafa, con una variazione del -22%. Complessivamente, contando anche i tamponi antigenici, il tasso di positività medio è stato del 11,33% (era al 13,68%). I numeri del periodo ci dicono che i ricoveri ordinari sono stati ...

