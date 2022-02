Con Mosca pronti al dialogo, ma i valori non si toccano. Parla l’amb. Talò (Di martedì 8 febbraio 2022) Con la tensione intorno all’Ucraina che non accenna a diminuire, la Nato è pronta a difendersi, ma senza abbandonare la via del dialogo e del confronto. “Non vogliamo tornare alle sfere d’influenza in Europa, ma perseguiamo la via della de-escalation diplomatica”. Parola dell’ambasciatore Francesco Maria Talò, rappresentante permanente d’Italia all’Alleanza Atlantica: “Sono in gioco i valori su cui si fonda l’Alleanza, un’alleanza difensiva che deve il suo successo alla condivisione di principi comuni, e non l’antagonismo contro un avversario”. La Russia ha avviato le sue esercitazioni militari in Bielorussia, con anche il supporto di Minsk. Nel frattempo, anche nel Mediterraneo e lungo tutto il confine orientale, il Cremlino sta potenziando il proprio dispositivo militare. Qual è la posizione dell’Alleanza di fronte a ... Leggi su formiche (Di martedì 8 febbraio 2022) Con la tensione intorno all’Ucraina che non accenna a diminuire, la Nato è pronta a difendersi, ma senza abbandonare la via dele del confronto. “Non vogliamo tornare alle sfere d’influenza in Europa, ma perseguiamo la via della de-escalation diplomatica”. Parola delasciatore Francesco Maria, rappresentante permanente d’Italia all’Alleanza Atlantica: “Sono in gioco isu cui si fonda l’Alleanza, un’alleanza difensiva che deve il suo successo alla condivisione di principi comuni, e non l’antagonismo contro un avversario”. La Russia ha avviato le sue esercitazioni militari in Bielorussia, con anche il supporto di Minsk. Nel frattempo, anche nel Mediterraneo e lungo tutto il confine orientale, il Cremlino sta potenziando il proprio dispositivo militare. Qual è la posizione dell’Alleanza di fronte a ...

