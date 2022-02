Boris Johnson rimpasta azzerando la squadra di governo | inizia il rimpasto

(Di martedì 8 febbraio 2022) La linea seguita daè oramai chiara. Il Primo Ministro inglese non si dimetterà dal proprio ruolo al, ma è pronto ad azzerare la propriacon untotale. Il Party-Gate, che l’ha posto al centro dell’attenzione mediatica, aveva prodotto la richiesta di dimissioni da parte del suo stesso partito, come dell’opposizione. Nell’ultima seduta del parlamento, però,ha cercato di offrire una soluzione a chi lo contrasta soprattutto tra i Tories.sacrifica la propriain Parlamento I Latini avrebbero detto “mors tua, vita mea”, una filosofia di vita che il Primo Ministrosembra aver fatto propria, forse per via dei suoi studi ...

Fonti a lei vicine affermano che è possibile che domani stesso tenga la sua prima udienza o chiami a telefono il primo ministroRimpasto lampo nella squadra di governo di, in risposta alla minaccia che continua a incombere sulla sua leadership in conseguenza del cosiddetto scandalo Partygate legato alle indagini sui ritrovi organizzati fra il 2020 e il ...Rimpasto lampo nella squadra di governo di Boris Johnson, in risposta alla minaccia che continua a incombere sulla sua leadership in conseguenza del cosiddetto scandalo Partygate legato alle indagini ...Lo ha ribadito il primo ministro Boris Johnson - reduce la settimana scorsa da una visita a Kiev seguita a una telefonata con Vladimir Putin - in un intervento sul Times martedì. Johnson rimarca che ...