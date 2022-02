Advertising

CorriereCitta : Anzio, il rientro di Lucia Bronzetti è in festa per l’impresa agli Australian Open -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio rientro

Gazzetta Regionale

...cinquanta autotest covid e centocinquanta mascherine FFP2 al corpo della polizia locale di. ... Egidio, per la comunità indiana, per la comunità magrebina e per ila scuola in sicurezza di ......che dovrà sancire definitivamente il passaggio dei piani sociali di zona da Nettuno ad. Per quanto riguarda gli 8 milioni di euro in ballo da restituire, verrà definito un piano dia "...Nelle scorse ore la Bronzetti ha fatto rientro ad Anzio dove è stata accolta in festa dall’Amministrazione Comunale. Anzio festeggia all’impresa della tennista Lucia Bronzetti «La Città di Anzio ...L’Anzio Calcio riparte dopo lo stop dovuto al covid e lo fa ... Una bella partita mossa dai verdezzurri che nonostante lo stop di un mese, al rientro, sono riusciti a mantenere alta la concentrazione ...