Alex Belli, in diretta la “proposta indecente” del GF Vip: “Accetto” (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo una settimana il GF Vip 6 è tornato in diretta con la 40esima puntata. Venerdì scorso è infatti saltato un appuntamento per evitare lo scontro con il Festival di Sanremo 2022 e dunque di temi da trattare ce ne erano diversi. Ma tanto per cambiare si è subito parlato del triangolo che da mesi ormai caratterizza il reality show di Alfonso Signorini, ovvero quello composto da Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli. Momento molto atteso, il verdetto del televoto utile per decidere il primo finalista del GF Vip 6. In lizza per andare dritti alla finale del 14 marzo prossimo c’erano Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Delia Duran e Manila Nazzaro. E, seconda sorpresa dopo il trionfo su Soleil Sorge, a spuntarla è stata proprio la moglie di Alex Belli, che nonostante sia l’ultima arrivata ha ottenuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo una settimana il GF Vip 6 è tornato incon la 40esima puntata. Venerdì scorso è infatti saltato un appuntamento per evitare lo scontro con il Festival di Sanremo 2022 e dunque di temi da trattare ce ne erano diversi. Ma tanto per cambiare si è subito parlato del triangolo che da mesi ormai caratterizza il reality show di Alfonso Signorini, ovvero quello composto da Delia Duran, Soleil Sorge e. Momento molto atteso, il verdetto del televoto utile per decidere il primo finalista del GF Vip 6. In lizza per andare dritti alla finale del 14 marzo prossimo c’erano Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Delia Duran e Manila Nazzaro. E, seconda sorpresa dopo il trionfo su Soleil Sorge, a spuntarla è stata proprio la moglie di, che nonostante sia l’ultima arrivata ha ottenuto ...

Advertising

GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - GrandeFratello : Da una parte i tre moschettieri... dall'altra un Alex Belli che fa notare una presunta imperfezione nel tweet di Al… - RotondoPiero : RT @GrandeFratello: Da una parte i tre moschettieri... dall'altra un Alex Belli che fa notare una presunta imperfezione nel tweet di Aldo..… - IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli tornerà nella Casa per 2 settimane, Aldo Montano sbotta: “Stomachevole!” Lo schermidore, dopo… - iamesse__ : RT @twiglady2: A costo di sembrare un’inguaribile romantica, per me è il passo lento con cui Alex torna da Cosmary, come se avesse un peso… -