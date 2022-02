Violenze sessuali di Capodanno, in manette altri due egiziani del branco: sono entrambi minorenni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Milano, 7 feb — Sale a quattro il numero dei ragazzi fermati per le Violenze sessuali di gruppo avvenute a Capodanno in Piazza Duomo, nel capoluogo lombardo. Dopo i fermi avvenuti due settimane fa la polizia ha arrestato a Milano altri due ragazzi egiziani di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle Violenze di gruppo ai danni di ragazzine indifese a cui avevano preso parte decine di giovani immigrati. I branchi avevano per tutta la notte preso di mira giovanissime donne accerchiandole, palpeggiandole, strappando loro i vestiti e rapinandole nell’indifferenza delle forze dell’ordine. Violenze Capodanno, altri due immigrati in manette I due arrestati – uno regolarmente soggiornante in Italia e un minore straniero non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Milano, 7 feb — Sale a quattro il numero dei ragazzi fermati per ledi gruppo avvenute ain Piazza Duomo, nel capoluogo lombardo. Dopo i fermi avvenuti due settimane fa la polizia ha arrestato a Milanodue ragazzidi 16 e 17 anni ritenuti responsabili delledi gruppo ai danni di ragazzine indifese a cui avevano preso parte decine di giovani immigrati. I branchi avevano per tutta la notte preso di mira giovanissime donne accerchiandole, palpeggiandole, strappando loro i vestiti e rapinandole nell’indifferenza delle forze dell’ordine.due immigrati inI due arrestati – uno regolarmente soggiornante in Italia e un minore straniero non ...

