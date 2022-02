Una Vita anticipazioni dal 7 al 14 febbraio 2022 | una speranza per Lolita

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Nelle puntate di Unain onda dal 7 al 14scopriamo chesarà dimessa dall’ospedale, ma la prognosi dei medici non è incoraggiante e sembra che per la giovane bottegaia, non ci sia nulla da fare. Antonito per viene a sapere una cosa che riaccende la. Intanto Aurelio e Genoveva hanno un incontro, ma lei non sembra prestare le attenzioni che si aspetta l’uomo. Nel frattempo Bellita cerca di uscire di casa camuffata per nn essere vista dal suo stalker, ma le cose non andranno come sperato. Seguite le vicende di Acacias anche sul sito Mediaset Infinity in streaming e on demand. Tutto sulle puntate di Unadal 7 al 14Nella puntata di Unadi lunedì 7...