Ultime Notizie Roma del 07-02-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 febbraio 2022)Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera abitazione in studio Giuliano Ferrigno l’impasto scuola e quarantena entrano in vigore oggi le nuove misure per contrastare il coronavirus vediamo di regole per la scuola all’asilo nido e nella scuola dell’infanzia si può presentare in presenza fino a 4 casi positivi al covid non sono necessari provvedimenti se i bambini sono asintomatici in caso di sintomi e però necessario sottoporsi ad un tampone molecolare antigenico fai da il rientro in classe potrei venire dopo un test negativo e sento un certificato medico sei positivi sono cinque Stoppa la frequenza e rientro subordinato ad un tampone negativo sono esentati i bambini vaccinati o guariti da meno di 4 mesi nella scuola elementare didattica in presenza fino a 4 casi positivi in classe si va però in aula indossando la mascherina ffp2 ...