Stop a Facebook e Instagram in Europa? L’allarme di Meta sul Privacy Shield (Di lunedì 7 febbraio 2022) A breve Meta potrebbe spegnere i suoi servizi di punta, tra cui Facebook e Instagram, nell’Unione europea? È uno degli scenari descritti dall’azienda nel suo rapporto annuale alla Securities and Exchange Commission (la Consob americana). Com’è prassi, nel documento Meta ha messo nero su bianco i problemi che potrebbe affrontare nei mesi a venire, annoverando una questione sempre più pressante: la gestione dei flusso di dati attraverso l’Atlantico. “Non abbiamo assolutamente alcun desiderio e alcun piano di ritirarci dall’Europa”, ha chiarito un portavoce di Meta raggiunto da Formiche.net. “Semplicemente Meta, come molte altre aziende, organizzazioni e servizi, si basa sul trasferimento di dati tra l’Ue e gli Stati Uniti per poter offrire servizi globali”. Qui il ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 febbraio 2022) A brevepotrebbe spegnere i suoi servizi di punta, tra cui, nell’Unione europea? È uno degli scenari descritti dall’azienda nel suo rapporto annuale alla Securities and Exchange Commission (la Consob americana). Com’è prassi, nel documentoha messo nero su bianco i problemi che potrebbe affrontare nei mesi a venire, annoverando una questione sempre più pressante: la gestione dei flusso di dati attraverso l’Atlantico. “Non abbiamo assolutamente alcun desiderio e alcun piano di ritirarci dall’”, ha chiarito un portavoce diraggiunto da Formiche.net. “Semplicemente, come molte altre aziende, organizzazioni e servizi, si basa sul trasferimento di dati tra l’Ue e gli Stati Uniti per poter offrire servizi globali”. Qui il ...

