Sport in tv oggi, lunedì 7 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il palinsesto Sportivo di oggi, lunedì 7 febbraio. Ecco di seguito il programma completo di tutto lo Sport in tv di oggi, in quello che è il primo giorno della nuova settimana, la seconda del mese. La parte del leone la fanno le Olimpiadi di Pechino 2022, con tantissime gare dalla notte a ora di pranzo e tanti italiani impegnati. Successivamente, il tennis farà compagnia agli appassionati, la serata è tutta del calcio con Salernitana-Spezia di Serie A. Di seguito la programmazione completa di oggi sulle emittenti che detengono i diritti tv. SportFace.

