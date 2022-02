Slittino, Pechino 2022: Dominik Fischnaller positivo al Covid-19 dopo la medaglia. A rischio la partecipazione al team-relay (Di lunedì 7 febbraio 2022) In tempi di pandemia una situazione simile dovrebbe apparire quasi normale, ma non ci si fa mai l’abitudine. In un attimo dalla gioia per una medaglia di bronzo meravigliosa conquistata ieri, alla tristezza per il virus contratto. Dominik Fischnaller, ad un giorno dall’impresa nel singolo maschile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, dov’è riuscito a portare sul podio la bandiera tricolore, è risultato positivo al Covid-19. A guardare il bicchiere mezzo pieno, la fortuna è che il caso sia sorto solamente oggi, a gara già conclusa, nonostante i contatti precedenti con il cugino Kevin Fischnaller (privato della partecipazione a Cinque Cerchi per la sua positività). Slittino, Dominik ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) In tempi di pandemia una situazione simile dovrebbe apparire quasi normale, ma non ci si fa mai l’abitudine. In un attimo dalla gioia per unadi bronzo meravigliosa conquistata ieri, alla tristezza per il virus contratto., ad un giorno dall’impresa nel singolo maschile ai Giochi Olimpici di, dov’è riuscito a portare sul podio la bandiera tricolore, è risultatoal-19. A guardare il bicchiere mezzo pieno, la fortuna è che il caso sia sorto solamente oggi, a gara già conclusa, nonostante i contatti precedenti con il cugino Kevin(privato dellaa Cinque Cerchi per la sua positività)....

