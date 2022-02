Sassuolo, un recupero per la Juve? Dionisi ci spera (Di lunedì 7 febbraio 2022) Juve Sassuolo: per la gara di Coppa Italia Dionisi tenta un recupero in extremis. Le ultime sulla sfida In vista dell’impegno in Coppa Italia contro la Juventus, il Sassuolo tenta il recupero in extremis di un giocatore molto importante per le dinamiche della formazione neroverde. Dionisi, infatti, spera di riavere a disposizione Rogerio: il terzino sinistro sta lavorando per tornare al 100%. Come riportato da Sassuolonews, non è escluso che possa recuperare proprio per la sfida dello Stadium. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022): per la gara di Coppa Italiatenta unin extremis. Le ultime sulla sfida In vista dell’impegno in Coppa Italia contro lantus, iltenta ilin extremis di un giocatore molto importante per le dinamiche della formazione neroverde., infatti,di riavere a disposizione Rogerio: il terzino sinistro sta lavorando per tornare al 100%. Come riportato danews, non è escluso che possa recuperare proprio per la sfida dello Stadium. L'articolo proviene da Calcio News 24.

