Primark accusata di promuovere “messaggi sessisti” con l’abbigliamento dei bimbi

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La scrittrice Kate Long, autrice di numerosi bestseller, ha pubblicato un thread su Twitter per evidenziare la differenza tra ichepromuove nelfemminile e maschile. Dopo aver visitato un negozio di, Kate Long ha pubblicato su Twitter delle foto che ritraevano magliette e felpe per lui e per lei: sulle magliette per i bambini gli slogan recitavano incitamenti come “Potere“, “Futuro“, “Vivi l’avventura” o “Non c’è niente che ti trattenga!”, mentre sulle maglie per le bambine gli slogan recitavano incoraggiamenti ben diversi, come “Sii gentile“, “Sii buona, fai del bene” o “Sii ottimista e grata“. L’autrice di The Bad Mother’s Handbook ha scritto che idiper le ragazze le incoraggiano a “essere accondiscendenti e passive“. Long ...