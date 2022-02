Pechino 2022: Runggaldier, 'argento Brignone fantastico' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "L'argento di Brignone è fantastico, ci voleva per lo sci italiano questo risultato. Per lei è una conferma e un miglioramento dopo il bronzo nel gigante di Pyeongchang di 4 anni fa". E' il commento all'Adnkronos di Peter Runggaldier, vincitore di una medaglia iridata e di una coppa del mondo di supergigante, dopo il secondo gradino del podio raggiunto dalla campionessa valdostana nello slalom gigante donne ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 alle spalle della svedese Sara Hector e davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami. "Federica è la sciatrice italiana più vincente in coppa del mondo e adesso arriva anche questo stupendo argento olimpico", conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "L'di, ci voleva per lo sci italiano questo risultato. Per lei è una conferma e un miglioramento dopo il bronzo nel gigante di Pyeongchang di 4 anni fa". E' il commento all'Adnkronos di Peter, vincitore di una medaglia iridata e di una coppa del mondo di supergigante, dopo il secondo gradino del podio raggiunto dalla campionessa valdostana nello slalom gigante donne ai Giochi olimpici invernali dialle spalle della svedese Sara Hector e davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami. "Federica è la sciatrice italiana più vincente in coppa del mondo e adesso arriva anche questo stupendoolimpico", conclude.

