Pechino 2022 | Brignone medaglia d'argento nel gigante femminile

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - solounastella : RT @RaiSport: Federica #Brignone ha vinto la medaglia d'argento nel gigante femminile ai Giochi di #Pechino2022. #OlimpiadiRai Leggi la n… - ultimenotizie : #FedericaBrignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante ai Giochi olimpici di Pechino 2022. E' la qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Sofia Goggia ha postato su Instagram una storia sulla sua partenza per. La campionessa bergamasca si filma mentre sta per imbarcarsi sull'aereo che la porterà in Cina dove il 15 febbraio, nonostante il grave infortunio al ginocchio sinistro nel SuperG di Cortina ...... nonostante il caos in Kazakistan a iniziol'avesse fatta mettere in dubbio: nel mezzo delle ... come a ribadire di considerare Mosca (e non) la vera garante del proprio potere. Tornata la ...Sale la preoccupazione nel villaggio olimpico, la diffusione dei casi di coronavirus tra gli atleti rischia di condizionare pesantemente il regolare svolgimento delle competizioni. Dal 23 gennaio in ...Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante ai Giochi olimpici di Pechino 2022. E' la quarta medaglia italiana ai Giochi. Quattro anni fa a PyeongChang aveva vinto il bronzo.