Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 8 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'Oroscopo di Paolo Fox per domani 8 febbraio per i nati sotto il segno dei Gemelli continua a raccomandare la calma, potrebbe esserci qualche difficoltà che vi porta a pensare molto. Ricordatevi che la scorsa settimana avete affrontato un momento di stress, potrebbe essere utile continuare a pensare un po' di più alle cose, senza buttarsi a capofitto nelle situazioni! Luna in arrivo nel vostro segno da mercoledì! Cari Gemelli, avete un bel cielo anche per i sentimenti, farsi coinvolgere dalle stelle potrebbe essere molto positivo per voi, in vista di un mese di marzo molto emozionante. Come segno d'aria siete sempre capaci di grande creatività e leggerezza, ma concentrarvi di più vi aiuterà a superare le difficoltà della vita!

