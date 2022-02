No, il docente che si è dato fuoco a Rende non è «deceduto» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 1° febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che «il docente di Rende sospeso dal servizio perché non vaccinato che ieri s’è dato fuoco purtroppo è deceduto». Il riferimento è un episodio avvenuto il 31 gennaio 2022, quando un docente di 33 anni si è dato fuoco (come riportato qui e qui) davanti alla caserma dei Carabinieri della città di Rende, in provincia di Cosenza (Calabria). Si tratta di una notizia falsa. Dopo la notizia dell’uomo che si era dato fuoco sono apparsi diversi post su Facebook (ad esempio qui, qui e qui) che sostenevano che il gesto fosse stato compiuto dal docente perché sospeso dall’insegnamento, in quanto non vaccinato contro ... Leggi su facta.news (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 1° febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che «ildisospeso dal servizio perché non vaccinato che ieri s’èpurtroppo è». Il riferimento è un episodio avvenuto il 31 gennaio 2022, quando undi 33 anni si è(come riportato qui e qui) davanti alla caserma dei Carabinieri della città di, in provincia di Cosenza (Calabria). Si tratta di una notizia falsa. Dopo la notizia dell’uomo che si erasono apparsi diversi post su Facebook (ad esempio qui, qui e qui) che sostenevano che il gesto fosse stato compiuto dalperché sospeso dall’insegnamento, in quanto non vaccinato contro ...

