Meno Dad e quarantene dimezzate: a scuola al via le nuove regole (ma restano le polemiche) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Con l'entrata in vigore delle nuove regole disposte dal decreto approvato il 2 febbraio, centinaia di classi possono finalmente dire addio alla didattica a distanza. Dalle elementari alle superiori, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 febbraio 2022) Con l'entrata in vigore delledisposte dal decreto approvato il 2 febbraio, centinaia di classi possono finalmente dire addio alla didattica a distanza. Dalle elementari alle superiori, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Meno Dad e quarantene dimezzate: a scuola al via le nuove regole (ma restano le polemiche) #scuola… - rep_milano : Lombardia, elementari e asili: ritorno in aula con sempre meno Dad - sempiternalpajn : pensando a chi si lamenta di aver fatto la maturità prima del covid quando io l’ho fatta nel 2020 con un mese di s… - ddinno : RT @Genjuro75: Trovo incredibile come quasi 400 morti e poco meno di 95.000 contagi, possano essere un giorno catastrofici per il TG e l'al… - Marco59805683 : RT @AdrianaSpappa: #Brunetta: la DAD è stata una cosa straordinaria strepitosa, meglio di niente ??????? Non è mica da tutti riuscire a contr… -