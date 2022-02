Mattarella riparte, si forma l'agenda del presidente (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sergio Mattarella torna al lavoro e piano piano si costruisce anche la sua agenda: sul sito ufficiale del Quirinale sono comparsi i primi appuntamenti dopo che le ultime settimane il capo dello Stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sergiotorna al lavoro e piano piano si costruisce anche la sua: sul sito ufficiale del Quirinale sono comparsi i primi appuntamenti dopo che le ultime settimane il capo dello Stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella riparte Mattarella riparte, si forma l'agenda del presidente Il primo marzo Mattarella presenzierà all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, Ancora in stand by la possibilità che possa essere a Firenze il prossimo 27 febbraio dove la ...

Sanremo 2022, questa voglia di ballare nell'Italia che riparte Si rischia l'irriverenza a ricordare la telefonata con Mattarella, ma in qualche modo il Presidente e il Presentatore devono avere qualcosa in comune: devono sentire quali corde attivare nella gente. ...

Mattarella riparte, si forma l'agenda del presidente - Ultima Ora Agenzia ANSA Mattarella riparte, si forma l'agenda del presidente (ANSA) - ROMA, 07 FEB - Sergio Mattarella torna al lavoro e piano piano si costruisce anche la sua agenda: sul sito ufficiale del Quirinale sono comparsi i primi appuntamenti dopo che le ultime ...

I partiti del Mattarella bis: crepe e nuove alleanze Ma l’appoggio al Mattarella-bis a detta di Letta, non deve essere interpretato come una “tentazione presidenzialista” da parte del partito. Al contrario, la sinistra sembra pronta a ripartire dal ...

