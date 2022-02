Luxuria: ”Lega? ‘Gestazione per altri’ non è ‘utero in affitto’, va legalizzata” (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”La Lega ha presentato una proposta di legge contro la maternità surrogata? Sono cont raria perché mette sullo stesso piano l’’utero in affitto’ alla ‘Gestazione per altri’. Bisognerebbe fare una distinzione tra lo sfruttamento della povertà femminile e la ‘Gestazione per altri’ che invece è un atto di generosità”. Così Vladimir Luxuria all’Adnkronos sulla proposta di legge presentata dalla Lega contro l’’utero in affitto’. ”Io proporrei esattamente il contrario – sottolinea – e cioè che la ‘Gestazione per altri’ venga Legalizzata in Italia. Se una donna che ha avuto, ad esempio, l’asportazione dell’utero non può avere figli e c’è la sorella che si propone di poter ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Laha presentato una proposta di legge contro la maternità surrogata? Sono cont raria perché mette sullo stesso piano l’’utero inallaper. Bisognerebbe fare una distinzione tra lo sfruttamento della povertà femminile e laperche invece è un atto di generosità”. Così Vladimirall’Adnkronos sulla proposta di legge presentata dallacontro l’’utero in. ”Io proporrei esattamente il contrario – sottolinea – e cioè che lapervengalizzata in Italia. Se una donna che ha avuto, ad esempio, l’asportazione dell’utero non può avere figli e c’è la sorella che si propone di poter ...

StraNotizie : Luxuria: ''Lega? 'Gestazione per altri' non è 'utero in affitto', va legalizzata'' -