Lombardia: ricerca, per cittadini priorità sono ambiente e salute pubblica (Di lunedì 7 febbraio 2022) Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Per i cittadini della Lombardia il tema ambientale è prioritario e importante quanto quello della salute pubblica, mentre sulla sanità vengono auspicati e sollecitati un potenziamento dei servizi di medicina territoriale, una maggiore sinergia con le associazioni di volontariato e la digitalizzazione dei servizi. I lombardi sono favorevoli a mobilità condivisa e smart working, mentre considerano la didattica a distanza un fattore di stress. sono alcune delle opinioni e richieste raccolte dalla ricerca, promossa dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con Polis Lombardia, 'Il Consiglio in ascolto. Come stanno cambiando i bisogni dei cittadini in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Per idellail tema ambientale è prioritario e importante quanto quello della, mentre sulla sanità vengono auspicati e sollecitati un potenziamento dei servizi di medicina territoriale, una maggiore sinergia con le associazioni di volontariato e la digitalizzazione dei servizi. I lombardifavorevoli a mobilità condivisa e smart working, mentre considerano la didattica a distanza un fattore di stress.alcune delle opinioni e richieste raccolte dalla, promossa dal Consiglio regionale dellain collaborazione con Polis, 'Il Consiglio in ascolto. Come stanno cambiando i bisogni deiin ...

