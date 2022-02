L’obbligo di mascherine all’aperto verrà rimosso dal prossimo 11 febbraio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa conferma l’arrivo di un provvedimento firmato dal ministro Roberto Speranza che annullerà L’obbligo di mascherina all’aperto da venerdì in tutta Italia senza distinzione di colore tra le regioni. I dispositivi di protezione individuale restano comunque indispensabili negli ambienti chiusi. “Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani”, ha aggiunto Costa parlando con l’Ansa. Fino a questa mattina c’era il dubbio che il decadimento delL’obbligo avrebbe riguardato inizialmente soltanto le Regione che si trovano in zona bianca: “Subito dopo – aveva detto Costa – sarà l’occasione per decidere se toglierle anche in zona gialla e arancione con un provvedimento del Ministero condiviso con il Cts”. Dopo qualche ora, poi, il chiarimento. Il giorno prima dell’addio alle ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa conferma l’arrivo di un provvedimento firmato dal ministro Roberto Speranza che annulleràdi mascherinada venerdì in tutta Italia senza distinzione di colore tra le regioni. I dispositivi di protezione individuale restano comunque indispensabili negli ambienti chiusi. “Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani”, ha aggiunto Costa parlando con l’Ansa. Fino a questa mattina c’era il dubbio che il decadimento delavrebbe riguardato inizialmente soltanto le Regione che si trovano in zona bianca: “Subito dopo – aveva detto Costa – sarà l’occasione per decidere se toglierle anche in zona gialla e arancione con un provvedimento del Ministero condiviso con il Cts”. Dopo qualche ora, poi, il chiarimento. Il giorno prima dell’addio alle ...

