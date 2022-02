LIVE Biathlon | Individuale 15 km donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA | Wierer sbaglia tanto | duello Chevalier-Davidova

(Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 10.43L’ULTIMO TIRO ALL’ULTIMO POLIGONO! Attenzione a Hermann che si sta scatenando nell’ultimo giro… 10.41il penultimo tiro in piedi e forse si è giocata la medaglia. Attenzione alla bielorussa Alimbekava: 15/15. 10.39 Francesi scatenate, 10/10 per Julia Simon. E’ al comando con 11? su Hermann e 14? su Alimbekava. 10.39 Herrmann chiude con 19/20 e si porta in testa dopo 4 poligoni. 10.37 Dorotheachiude con due errori in piedi. 17/20, purtroppo è una gara da dimenticare in fretta. Oggi le condizioni al poligono erano molto buone. 10.34 ROEISELANDL’ULTIMO TIRO! Chiude con 18/20. 15/15 per l’americana Irwin, quarta dopo tre poligoni a ...

Advertising

Nerys__ : #Biathlon ??LIVE #Beijing2022 Poligono 2 ????Vittozzi un errore, sei in totale #ItaliaTeam #Pechino2022 #Olympics - sportface2016 : #Live #Biathlon - Individuale femminile DUE ERRORI DI #WIERER NELL'ULTIMO POLIGONO. Sfuma la medaglia italiana ne… - Nerys__ : #Biathlon Individuale donne 15 km ??LIVE #Beijing2022 Poligono 4 ????Wierer due errori qui, tre in totale, sfumano… - Nerys__ : #Biathlon ??LIVE #Beijing2022 Poligono 4 ????Roeiseland errore nell’ultimo colpo #ItaliaTeam #Pechino2022 #Olympics - sportface2016 : #Live #Biathlon - Individuale femminile La gara di Lisa #Vittozzi è già finita: cinque errori nel primo poligono.… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Biathlon

OA Sport

La diretta testuale della individuale femminile del, valida per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 . Seconda gara in programma dopo la staffetta mista. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Federica Sanfilippo. ......40: HOCKEY SUL GHIACCIO: Danimarca - Repubblica Ceca: Girone B donne ore 10:00:: 15 km ... con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere,e on demand, oltre che di ...Beautiful images from yesterday’s action: In the women’s biathlon, Denise Herrman of Germany is currently leading with two perfect shoots, in other words, 10 out of 10. The world champion, Davidova, ...Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della 15 km individuale femminile, seconda gara delle Olimpiadi di Pechino 2022 dedicata al biathlon. Sulle nevi dello Zhangjiakou National Biathlon ...