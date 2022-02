John potrà riabbracciare il padre | la storia del migrante a cui l’Italia regala l’ultimo desiderio

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Quello dei migranti è un tema che accompagna ormai da anni, se non da decenni, la cronaca italiana. Migliaia e migliaia di persone che fuggono da povertà, fame, conflitti e che cercano di approdare sulle nostre coste (così come in altri Stati affacciati sul Mare Nostrum) per riuscire a crearsi una nuova vita. Se molti perlomeno riescono ad arrivare altrettanti sono coloro che, in questo viaggio disperato, perdono la vita.ghanese di 25 anni, accolto a Vignale Monferrato dove lavorava in un’azienda vinicola A ricordare questo terribile dramma, dato che “il Mediterraneo sia il cimitero più grande d’Europa” è Papa Francesco, che più volte nel suo pontificato ha voluto lanciare appelli alla comunità italiana e internazionale sulla questione dell’immigrazione e sul dovere di non chiudere gli occhi davanti a questo fenomeno ma di accogliere ...