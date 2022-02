Islanda, dal 2024 sarà vietata la caccia alle balene (Di lunedì 7 febbraio 2022) Secondo la ministra della Pesca, l’attività non è più redditizia: non c’è più domanda di carne. Oggi rende molto di più l’industria del whale watching Leggi su vanityfair (Di lunedì 7 febbraio 2022) Secondo la ministra della Pesca, l’attività non è più redditizia: non c’è più domanda di carne. Oggi rende molto di più l’industria del whale watching

Advertising

Avvenire_Nei : L'Islanda si arrende: fermerà la caccia alle balene dal 2024 - Italbasket : Ecco i nomi dei 2??4?? Azzurri convocati nella long list dal CT Meo Sacchetti che a febbraio affronteranno in una d… - enpaonlus : In Islanda il governo punta allo stop della caccia alle balene dal 2024 - MatteoBaita10 : RT @Italbasket: Ecco i nomi dei 2??4?? Azzurri convocati nella long list dal CT Meo Sacchetti che a febbraio affronteranno in una doppia sf… - StorieASpicchi : RT @Italbasket: Ecco i nomi dei 2??4?? Azzurri convocati nella long list dal CT Meo Sacchetti che a febbraio affronteranno in una doppia sf… -