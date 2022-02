Federica Panicucci coinvolta in un incidente mentre si trovava in auto: “Sono viva per miracolo” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federica Panicucci è tornata ad affiancare Francesco Vecchi nel programma mattutino di Canale5, Mattino 5, ma proprio mentre si recava al lavoro è rimasta coinvolta in un incidente mentre si trovava in auto. I dettagli, tuttavia hanno dell’incredibile e in queste ore la conduttrice ha approfittato dei social per parlarne ai propri fan, mostrando anche le foto dell’accaduto. Federica Panicucci, i dettagli dell’incidente che ha coinvolto la sua auto Come ogni mattina, Federica Panicucci è salita sulla sua auto per andare al lavoro, essendo tornata (dopo la pausa natalizia) al timone di Mattino 5 al fianco del suo collega ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 febbraio 2022)è tornata ad affiancare Francesco Vecchi nel programma mattutino di Canale5, Mattino 5, ma propriosi recava al lavoro è rimastain unsiin. I dettagli, tuttavia hanno dell’incredibile e in queste ore la conduttrice ha approfittato dei social per parlarne ai propri fan, mostrando anche le foto dell’accaduto., i dettagli dell’che ha coinvolto la suaCome ogni mattina,è salita sulla suaper andare al lavoro, essendo tornata (dopo la pausa natalizia) al timone di Mattino 5 al fianco del suo collega ...

Advertising

AnsaLombardia : Tegola sull'auto di Federica Panicucci: 'Sono viva per miracolo'. 'Questo è il tetto di vetro della mia auto' |… - GMontalesi : RT @Agenzia_Ansa: 'Sono viva per miracolo'. Tegola sull'auto di Federica Panicucci a causa delle forti raffiche di vento. 'Questo è il tett… - Leaderdelsettor : RT @Agenzia_Ansa: 'Sono viva per miracolo'. Tegola sull'auto di Federica Panicucci a causa delle forti raffiche di vento. 'Questo è il tett… - Agenzia_Ansa : 'Sono viva per miracolo'. Tegola sull'auto di Federica Panicucci a causa delle forti raffiche di vento. 'Questo è i… - basciagonistan : RT @LorenaVignola: Giorgia la sorella di Ale sul suo Instagram ha già smentito Federica Panicucci che ha detto che è contro la coppia! ????????… -