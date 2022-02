Elettrodi nel midollo spinale | tre persone paralizzate sono tornate a camminare | nuotare e pedalare

Advertising

Il dispositivo consiste in alcuniinnestatimidollo spinale, che inviano ai muscoli di gambe e tronco gli stimoli elettrici generati esternamente da un computer controllato dal paziente.Il metodo presentato su Nature si basa sull'applicazione di una serie diinnestatimidollo spinale. Questi dispositivi vengono controllati dal paziente attraverso un tablet e sono in ...Così il team coordinato da Grégoire Courtine e Jocelyne Bloch ha progettato una nuova piastra per elettrodi che ‘bersaglia’ tutti i nervi associati ai movimenti delle gambe e del tronco nel midollo ...Tre persone paralizzate sono tornate a camminare, nuotare e pedalare grazie a elettrodi impiantati nel midollo spinale. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, si deve al gruppo ...