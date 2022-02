Droga al Monumento ai Caduti | trovato hashish già diviso in dosi Carabinieri a caccia dei pusher

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Droga Monumento

corriereadriatico.it

...trovati nell'area della stazione e soprattutto nascosti dietro aldei caduti. Gli spacciatori occultano lo stupefacente in nascondigli di fortuna per evitare di farsi beccare con la...... la ripresa della faida di Scampia con due omicidi tra rivali spacciatori di. Intuibile il ...della Fondazione "Napoli '99" col progetto (ormai internazionale) "La scuola adotta un" e di ...Gli involucri sono stati trovati nell’area della stazione e soprattutto nascosti dietro al monumento dei caduti. Gli spacciatori occultano lo stupefacente in nascondigli di fortuna per evitare di ...PESARO - Baby gang solo per l’età che hanno, perché tra attività di spaccio, risse e violenze varie definirli bulli è davvero poco. C’è anche Pesaro ...