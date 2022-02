Doccia fredda per il download Harmony OS globale, le ultime a febbraio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una Doccia fredda, anzi gelata, attende chi punta al download Harmony OS nella sua versione globale. Il 2021 si era chiuso con tutti i migliori pronostici per il lancio dell’OS alternativo ad Android sugli smartphone Huawei al di fuori dei confini cinesi. In questa prima parte di febbraio invece, apprendiamo da fonti ufficiali interne al brand tutt’altra prospettiva. Alla fine della settimana scorsa, Kaam Arli in qualità di responsabile della stampa e delle pubbliche relazioni di Huawei Turchia ha rilasciato una dichiarazione che non può di certo passare inosservata. A proposito di lancio globale del download Harmony OS, il referente ha chiarito che per il produttore è troppo presto per il lancio del suo sistema operativo al di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una, anzi gelata, attende chi punta alOS nella sua versione. Il 2021 si era chiuso con tutti i migliori pronostici per il lancio dell’OS alternativo ad Android sugli smartphone Huawei al di fuori dei confini cinesi. In questa prima parte diinvece, apprendiamo da fonti ufficiali interne al brand tutt’altra prospettiva. Alla fine della settimana scorsa, Kaam Arli in qualità di responsabile della stampa e delle pubbliche relazioni di Huawei Turchia ha rilasciato una dichiarazione che non può di certo passare inosservata. A proposito di lanciodelOS, il referente ha chiarito che per il produttore è troppo presto per il lancio del suo sistema operativo al di ...

