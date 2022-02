Da oggi meno restrizioni Covid Continua la discesa dei contagi

(Di lunedì 7 febbraio 2022) In vigore le nuove regole: quarantena ridotta a scuola, Green pass illimitato con la terza dose e discoteche verso la riapertura. In Italia 77.029 nuovi casi e 229 morti, positività all'11,2%. In calo ...

Advertising

Adnkronos : Speranza: “Mascherine e #vaccino nostre armi per gestire pandemia #Covid”. #ultimora - francescocosta : Oggi su Morning: su 100 cantieri ispezionati dall’ispettorato del lavoro, quanti sono in regola? Meno di 10. E poi:… - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #7febbraio. #Nascite: al #Sud meno 40% negli ultimi 20 anni.… - giorgio_grandi : I mezzi di trasporto che ci fecero sentire liberi. Oggi ancora con noi un tantino meno liberi, con i nuovi poveri. - MaralbAzsc : L'Italia prova a riaprireDa oggi meno restrizioni -

Ultime Notizie dalla rete : oggi meno

Iniziauna nuova settimana, è lunedì 7 febbraio 2022, e come sempre andremo a scoprire il nuovo ... come ormai confermato da numerosi studi, sia moltoaggressiva rispetto alla Delta. Di ......pomeriggio "spazzeranno" per arrivare al podio. IL CALENDARIO DELLE OLIMPIADI Il curling da ... quelle con migliaia di praticanti, mentre da noi ci sono solo cinquecento giocatori più o...Dopo che lo tsunami-Omicron ha travolto il Vecchio Continente, la convinzione che questa nuova variante sia meno virulenta di Delta ha spinto diversi Paesi, vedi Danimarca e Regno Unito, a dichiarare ...Da oggi in Italia meno restrizioni e più aperture, anche se il governo si mantiene prudente: il Green pass non si tocca. Diminuiscono gli studenti in dad. La curva dei contagi Covid scende in circa ...