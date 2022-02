Col Mattarella bis la situazione precipita? Draghi | improvviso cambio di scenario | Molti indizi | perché può andare a casa

(Di lunedì 7 febbraio 2022) C'è qualcosa che non torna nella narrazione di questi giorni, che racconta di un Mariorafforzato dalla partita sul Quirinale e determinato a raggiungere ad ogni costo gli obiettivi, lasciando che i partiti, in stato confusionale dopo i pasticci che hanno portato alla rielezione di, cuociano nel loro brodo. Certo, dopo la figuraccia sul Colle e le conseguenti spaccature interne, le forze politiche di maggioranza hanno bisogno di affiancare all'attività di governo quella di lotta, per recuperare un po' della linfa perduta. Ma siamo proprio sicuri chele bollette e il superbonus siano solo dei capricci, dei pretesti per sbattere un po' di pugni sul tavolo del Consiglio dei ministri ed avere un po' di visibilità sui giornali? Ieri Confindustria ci ha detto che per colpa del caro-energia la produzione a gennaio ha subito una battuta ...

Ultime Notizie dalla rete : Col Mattarella

...per troppo tempo strappata nel libro della nostra storia" ha detto il presidente Sergio... Allora scappò, senza niente,bambino. Piero aveva uno zainetto con un carro armato di latta e il ...Hanno barattato sette anni di presidenza dicon un anno di legislatura". Il centrodestra ... E comunque non è detto cheproporzionale non si possa essere determinanti lo stesso". I numeri,...Annunciando in pratica che «d’ora in poi» — rispetto ad alleati che hanno scelto di «votare un presidente del Pd, governare col Pd» forse anche fare una legge elettorale col Pd se si andrà sul ...Già, proprio quel Mattarella che rappresenta per la Meloni la pietra dello ... E comunque non è detto che col proporzionale non si possa essere determinanti lo stesso». I numeri, almeno stando ai ...