Calciomercato Milan | è ufficiale | colpo a sorpresa | arriva subito

Paolo Maldini, dopo aver vestito per 25 anni la maglia del Milan, lascia il club e si trasferisce in Irlanda. Milan, Heffernan L'accordo con il Cork City FC conferma il trasferimento di Cathal Heffernan al Milan con diritti di riscatto. Heffernan ha firmato il suo contratto professionale l'anno scorso, nonostante la sua giovane età. Di conseguenza, è già diventato un nuovo giocatore del Milan e presto sarà lo stesso Milan a decidere se confermarlo in rosa. Aggiornato il 7 Febbraio 2022

