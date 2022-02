Calciomercato, Mbappè svela tutto: ecco dove giocherà la prossima stagione (Di lunedì 7 febbraio 2022) Goal News Molte band sono già alla ricerca di nuovi successi, puntando ovviamente su nomi molto famosi. Uno dei più richiesti è, ovviamente, Mbappè, il cui futuro solleva ancora molti dubbi. Il PSG è consapevole di poter ottenere un importo molto elevato per il giocatore e starebbe già valutando come reinvestire i soldi. Uno dei nomi più in voga sul mercato è Neymar che potrebbe lasciare il club dopo appena un anno. Il Barcellona è pronto a fare un'offerta molto alta per il brasiliano e il PSG può accettarla. Il Real Madrid cerca un grande attaccante per lavorare con Cristiano Ronaldo e Mbappè sembra essere la scelta perfetta. Le trattative per portare un giocatore in Spagna possono essere molto complicate, ma il club sembra disposto a fare di tutto per prenderlo. Il brasiliano che ha cambiato calcio con il PSG sta disputando una ... Leggi su goalnews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Goal News Molte band sono già alla ricerca di nuovi successi, puntando ovviamente su nomi molto famosi. Uno dei più richiesti è, ovviamente,, il cui futuro solleva ancora molti dubbi. Il PSG è consapevole di poter ottenere un importo molto elevato per il giocatore e starebbe già valutando come reinvestire i soldi. Uno dei nomi più in voga sul mercato è Neymar che potrebbe lasciare il club dopo appena un anno. Il Barcellona è pronto a fare un'offerta molto alta per il brasiliano e il PSG può accettarla. Il Real Madrid cerca un grande attaccante per lavorare con Cristiano Ronaldo esembra essere la scelta perfetta. Le trattative per portare un giocatore in Spagna possono essere molto complicate, ma il club sembra disposto a fare diper prenderlo. Il brasiliano che ha cambiato calcio con il PSG sta disputando una ...

Advertising

calciomercatoit : #Zidane verso il #Psg, vuole #CristianoRonaldo: più lontano #Mbappe #calciomercato - sportli26181512 : Psg, Mbappé sul futuro: 'Real Madrid? Voglio batterlo in Champions, poi vedremo...': Kylian Mbappé, attaccante del… - calciomercatoit : ???#Juventus, #Mauro sul pagarone tra #Vlahovic, #Mbappe e #Haaland: 'Per entrare in quel giro devi segnare nelle fa… - junews24com : Dembelé Juve, sfuma il possibile colpo in entrata: il francese ha deciso - - f_torrente01 : Dembele ha trovato l’accordo con il PSG, sarà lui il sostituto di Mbappé in estate. Beffato Cherubini che seguiva i… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Mbappè Cristiano Ronaldo 'allontana' Mbappe, il super intreccio di mercato Calciomercato, Zidane vuole Cristiano Ronaldo Zinedine Zidane © LaPresseSecondo il 'Daily Mirror', è sempre più a rischio la posizione di Pochettino in panchina al Psg, visti i risultati deludenti di ...

Psg, Mbappé sul futuro: 'Real Madrid? Voglio batterlo in Champions, poi vedremo...' Commenta per primo Kylian Mbappé , attaccante del Psg , parla a Prime Video Sport del suo futuro: 'Sono concentrato solo sul battere il Real Madrid in Champions League, poi vedremo cosa accadrà'.

, Zidane vuole Cristiano Ronaldo Zinedine Zidane © LaPresseSecondo il 'Daily Mirror', è sempre più a rischio la posizione di Pochettino in panchina al Psg, visti i risultati deludenti di ...Commenta per primo Kylian Mbappé , attaccante del Psg , parla a Prime Video Sport del suo futuro: 'Sono concentrato solo sul battere il Real Madrid in Champions League, poi vedremo cosa accadrà'.