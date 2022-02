Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano -1,6% con energia e banche, Enel -4,1%: Male anche Tim (-3,4%). Spread Btp-Bund a 163 punti -

Seduta difficile per la Borsa di Milano, che agisce da freno nel panorama dei mercati europei, i quali scambiano con performance molto contenute. Dopo i primi scambi in territorio positivo, gli investitori sono tornati a ... (ANSA) - MILANO, 07 FEB - La Borsa di Milano (-1,6%) peggiora ancora e indossa la maglia nera in Europa. A Piazza Affari pesa il calo delle utility e dell'energia. Male anche le banche, dopo un avvio ... (ANSA) - MILANO, 07 FEB - Le Borse europee proseguono deboli mentre si accentuano le tensioni sui titoli di Stato con i rendimenti in rialzo, dopo le posizioni di Fed e Bce e con i timori per le mosse ...