Bimbo necessita di trasfusioni | i genitori pretendono “sangue no vax” Il caso

"Vogliamo solo sangue no vax". È questa la richiesta di due genitori di Modena che si sono rivolti al tribunale dopo aver saputo che il loro piccolo – un Bimbo che dovrà subire un delicato intervento al cuore – necessita di trasfusioni per affrontare l'operazione. Ma i genitori sono entrambi convinti no vax e rifiutano donatori che siano vaccinati contro il Covid-19. Da qui è scattata una vera e propria ricerca di volontari no vax che possano donare il proprio sangue, ma l'ospedale si è opposto e i genitori si sono rivolti a un avvocato. La decisione, ora spetta al giudice tutelare.

LucaSergio12 : @MarcelloTropea @Agenzia_Ansa Autotrasfusione per un bambino che necessita di una operazione urgente al cuore.. vie… - laregione : Bambino necessita di sangue. ‘Ma che sia di un no Vax’ - Olaffschimdvonb : @Qua_Agatha @claudiantin IDEE CONFUSE. Non ho mai visto nessun avventore, in Italia o all’estero, che si siede nei… - itsmesoffff : Perché sentite la necessità di chiamare i vostri fidanzati “bimbo”? CRINGE???? - Angelica3792 : Ogni 3 giorni chiudono la scuola materna in cui lavora mamma dove ogni tanto esce qualche bimbo o insegnante positi… -