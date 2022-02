Zanetti in conferenza | “Arriveranno partite più alla nostra portata però | il Napoli ha faticato a segnare”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 6 febbraio 2022) L’allenatore del Venezia Paoloha parlato durante lastampa al termine del match contro il. Di seguito le parole: “Venezia in zona retrocessione? Abbiamo una partita ancora da giocare a differenza delle altre. Probabilmente ci ad attribuire importanza ai dettagli. Oa inizia un girone importante e abbiamo dimostrato di poter combattere per un posto in Serie A. Non abbiamo mai pensato di salvarci senza difficoltà, il fatto di esser rientrati nel calderone ci può dare maggiore cattiveria.Veneziapiù, dove potremo battere gli avversari anche non al top. I giochi si stanno facendo importanti, le squadre che come obiettivo hanno lo scudetto vengono qui e ...