Terremoto | registrata forte scossa di magnitudo 3 8 in Toscana

Una forte scossa di Terremoto ha colpito la Toscana nella notte tra il 5 e il 6 Febbraio. Stando a quanto riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma è stato registrato, per la precisione, alle 02:36 con un magnitudo ML 3.8 della scala Richter, a una profondità di circa 8 km da Viareggio (LU), piccolo paesino di 61 183 abitanti della provincia di Lucca. Inoltre, l'Ingv ha rilevato tre ulteriori lievi scosse nella zona di Vecchiano (Pisa). Il Terremoto più forte è stato quello che ha registrato una scossa di magnitudo 1,7 avvenuto intono alle 3.38. In seguito, alle 5.40 del mattino, gli strumenti hanno notato un sisma di magnitudo1,4; e un ultimo alle 6:51 di 1,3. Al momento, sembra ...

