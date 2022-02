Terremoti: bradisismo; la terra trema ancora a Pozzuoli (Di domenica 6 febbraio 2022) Prosegue l'attività sismica legata al bradisismo nell'area flegrea: alle ore 15,12 è stato registrato oggi un nuovo evento di magnitudo 1,5± 0,3 nell'area del vulcano Solfatara a Pozzuoli (Napoli) ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 6 febbraio 2022) Prosegue l'attività sismica legata alnell'area flegrea: alle ore 15,12 è stato registrato oggi un nuovo evento di magnitudo 1,5± 0,3 nell'area del vulcano Solfatara a(Napoli) ...

Advertising

paolochiariello : #Juorno #Terremoti, #bradisismo: la terra trema ancora a #Pozzuoli - juornoit : #Juorno #Terremoti, #bradisismo: la terra trema ancora a #Pozzuoli - rep_napoli : Terremoti: nuove scosse per il bradisismo nei Campi Flegrei [aggiornamento delle 14:28] - GiaPettinelli : Terremoti: nuove scosse per il bradisismo nei Campi Flegrei - anteprima24 : ** Nuove scosse per il #Bradisismo nei Campi Flegrei ** -