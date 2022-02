“Sei arrivato ultimo”. Sanremo 2022, Tananai si piazza 25esimo e la sua reazione fa impazzire il pubblico (Di domenica 6 febbraio 2022) Ha fatto sorridere sin dal primo giorno, Tananai, il cantante di Sanremo 2022 che ha interpretato “Sesso occasionale”. Alberto Cotta Ramusino, questo il suo vero nome, è arrivato alla kermesse dopo essere aver conquistato il secondo posto a Sanremo Giovani. Tuttavia, durante la prima serata qualcosa è andato storto ed è stato accusato di aver ‘steccato’ durante la sua esibizione. Invece di prendersela, l’artista ha ironizzato in una storia Instagram: “Va benissimo così, io sono felicissimo al di là di quello che dicono”. Poi dice Tananai: “Ci sta è vero, la mia performance non è stata delle migliori, ma mi sono davvero divertito e non pensavo. Mi capiranno da morto. Sanremo è strano, eh? Io ero convinto di aver fatto una ficta, torno a casa: una m*da, stupenda sta ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Ha fatto sorridere sin dal primo giorno,, il cantante diche ha interpretato “Sesso occasionale”. Alberto Cotta Ramusino, questo il suo vero nome, èalla kermesse dopo essere aver conquistato il secondo posto aGiovani. Tuttavia, durante la prima serata qualcosa è andato storto ed è stato accusato di aver ‘steccato’ durante la sua esibizione. Invece di prendersela, l’artista ha ironizzato in una storia Instagram: “Va benissimo così, io sono felicissimo al di là di quello che dicono”. Poi dice: “Ci sta è vero, la mia performance non è stata delle migliori, ma mi sono davvero divertito e non pensavo. Mi capiranno da morto.è strano, eh? Io ero convinto di aver fatto una ficta, torno a casa: una m*da, stupenda sta ...

