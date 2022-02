Sci di fondo, buoni segnali per Francesco De Fabiani in vista della Team Sprint e anche per la staffetta (Di domenica 6 febbraio 2022) Francesco De Fabiani c’è, e lo fa capire con l’ottavo posto nella gara skiathlon raccolto proprio poche decine di minuti fa. Buono l’impatto con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ma non dev’essere visto, questo risultato, come una sorpresa in senso assoluto per la seconda punta della spedizione azzurra. Il ventottenne nativo di Aosta si è ben comportato, senza mai forzare: non ha seguito Bolshunov e Niskanen, è rimasto prima col gruppo dei terzi e poi con quello dei sesti, per ritrovarsi infine in lotta per il quinto posto. Nel finale ha ceduto qualcosa, ma ciò non toglie che questa sia stata una competizione nella quale si è riuscito a difendere con capacità importanti. E, del resto, anche la Coppa del Mondo aveva dato segnali utili: a volte le gare erano buone a intermittenza, ma si vedeva che ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022)Dec’è, e lo fa capire con l’ottavo posto nella gara skiathlon raccolto proprio poche decine di minuti fa. Buono l’impatto con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ma non dev’essere visto, questo risultato, come una sorpresa in senso assoluto per la seconda puntaspedizione azzurra. Il ventottenne nativo di Aosta si è ben comportato, senza mai forzare: non ha seguito Bolshunov e Niskanen, è rimasto prima col gruppo dei terzi e poi con quello dei sesti, per ritrovarsi infine in lotta per il quinto posto. Nel finale ha ceduto qualcosa, ma ciò non toglie che questa sia stata una competizione nella quale si è riuscito a difendere con capacità importanti. E, del resto,la Coppa del Mondo aveva datoutili: a volte le gare erano buone a intermittenza, ma si vedeva che ...

