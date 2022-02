Papa Francesco da Fazio | Vito Mancuso | Fa troppo il protagonista | si scade nel populismo

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il teologo boccia la partecipazione di Bergoglio a Che tempo che fa: "Così il Pontefice si trasforma in un prodotto" di GIOVANNI PANETTIERE

Il teologo boccia la partecipazione di Bergoglio a Che tempo che fa: "Così il Pontefice si trasforma in un prodotto" di GIOVANNI PANETTIERE...parlerà in collegamento video da Casa Santa Marta con Fabio Fazio Questa serasarà intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa (RaiTre, dalle 20). Si tratta di una prima ...a causa anche di un ritardo che condizionò la partenza del programma (si trattava di uno speciale Tg1 per seguire un viaggio di Papa Francesco) e che fece arrabbiare parecchio Elisabetta Sgarbi che ...Papa Francesco era commosso oggi, mentre raccontava la bellissima storia di solidarietà nata intorno a un giovanissimo ragazzo del Gahna, John, migrante di 25 anni, che aveva trovato una nuova vita e ...