Osimhen incita i tifosi in estasi | il video dal settore ospiti a Venezia

(Di domenica 6 febbraio 2022) Victorritrova il gol con il, uno stacco gigantesco dell’attaccante nigeriano, che poi ha esultato con i. L’attaccante che tutti aspettavano è tornato: Victorha voluto festeggiare con il suo popolo il gol.non segnava dal 17 ottobre con il Torino, anche in quel caso un gol con un colpo di testa perentorio. Il giocatore nigeriano con ilha segnato di nuovo di testa, ma in questo caso è stato bravo a sfruttare un assist al bacio di Politano. Dopo aver segnato la rete alè andato a ringraziare proprio Politano, poi subito dopo ha voluto abbracciare idealmente tutti idel Napoli presente nel. A quel punto è scoppiata la ...

La Gazzetta dello Sport

Victor Osimhen, attaccante del Napoli fermo ai box per infortunio e positività al Covid, non sarà a disposizione per la partita di questa sera contro la Juventus. Nonostante le tante defezioni e l'incertezza ...e' molto veloce e forte. Sta crescendo, sta capendo la sua forza, è intelligente nelle ... Si avverte l'atmosfera speciale, con il pubblico che ti viene dietro e ti incita. E' davvero molto ...