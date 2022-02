Massimo Ranieri a Domenica In | la confessione | ' Vinto dall' emozione a Sanremo | ero inc***ato'

(Di domenica 6 febbraio 2022)In confessa che dopo la prima esibizione a era amareggiato. In molti hanno notato che uno degli artisti più capaci tecnicamente della musica italiana non è stato impeccabile ...

Advertising

SanremoRai : Guardare l’altra sponda sognando a occhi aperti. Nel mezzo il mare, un mare di speranza. L’esibizione integrale è… - SanremoRai : “Noi che abbiamo un mondo da cambiare Noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare” L’esibizione integrale è su R… - lorepregliasco : Ricordiamo che Perdere l'amore, Sanremo 1988, è una delle cose più magnifiche della storia del Festival. Sempre gra… - keqingsimpandgf : io comunque sono diventata massimo ranieri stan - Sam15083142 : RT @ZonNapoli: #Sanremo2022 #MassimoRanieri in lacrime anche oggi pomeriggio. ECCO IL MOTIVO -->> -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ranieri

Il Fatto Quotidiano

a Domenica In confessa che dopo la prima esibizione a era amareggiato. In molti hanno notato che uno degli artisti più capaci tecnicamente della musica italiana non è stato impeccabile ......" Brividi Elisa " O forse sei tu Gianni Morandi " Apri tutte le porte Irama " Ovunque sarai Sangiovanni " Farfalle Emma " Ogni volta è così La Rappresentante di Lista " Ciao ciao" ...Ogni artista ha una sua quotazione: si va dai 35 Baudi di Mahmood e Blanco ai 32 di Achille Lauro, dai 28 Baudi di Elisa ai 26 di Sangiovanni, dai 25 di Emma ai 20 di Gianni Morandi e Massimo Ranieri, ...Ecco cosa è successo Massimo Ranieri a Domenica In confessa che dopo la prima esibizione a Sanremo 2022 era amareggiato. In molti hanno notato che uno degli artisti più capaci tecnicamente della ...